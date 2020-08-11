Çorum’daki yangında ölü sayısı 5’e yükseldi Yangında 1 dede ve 2 torunu ile komşularının çocukları hayatını kaybetti

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Çorum’un Bayat ilçesinde çıkan yangında ölü sayısı 5’e yükseldi. Yangın esnasında evde oldukları düşünülen Ela Çetin ve Elif İçuz’un da cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan yangında hayatını kaybedenlerden Elif Naz Çetin ve ela Çetin’in Ömer Çetin torunları olduğu, yangında hayatını kaybeden Elif ve Yusuf İçuz'un komşularının çocuğu olduğu, talihsiz çocukların yangın sırasında Çetin’e ait evde bulundukları öğrenildi.

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