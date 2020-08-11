Çorum'da ev yangını: 5 ölü (3)



'YANGIN İLK ÖNCE KÜMESTE BAŞLAMIŞ'

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat ilçesinde çıkan yangın sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği 2 katlı ahşap evde incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle 3 evin küle döndüğünü ifade eden Vali Çiftçi, "Yangın neticesinde maalesef 1'i yetişkin, 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Yangın ilk önce kümeste başlamış, daha sonra odunluğa sirayet etmiş ve daha sonra da 3 evin yanıp kül olmasına neden olmuştur. Yangına 7 itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen alevler güçlükle söndürüldü. Büyük bir facia yaşandı. Allah bir daha böyle faciaları yaşatmasın. Kısa sürede enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak. Yarın da tamamen enkazı temizlemiş olacağız" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum / Bayat Yusuf ÇINAR

2020-08-11 21:49:27



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