Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (4)

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Çorum'un Bayat ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, ilçe halkının ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ve bazı aile fertlerinin de sinir krizi geçirdiği görülüyor.
Bu arada, hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, yapılacak otopsi sonrası yakınlarına teslim edilecek. Yanan evin sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çorum'un Bayat ilçesinde, Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-08-12 15:46:15
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