Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (4)



YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çorum'un Bayat ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, ilçe halkının ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği ve bazı aile fertlerinin de sinir krizi geçirdiği görülüyor.

Bu arada, hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, yapılacak otopsi sonrası yakınlarına teslim edilecek. Yanan evin sahibi Ömer Çetin ile torunları Elif Naz ve Ela Çetin'in cenazelerinin Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından Çorum'un Bayat ilçesinde, Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-08-12 15:46:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.