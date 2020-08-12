Çorum'da Keresteciler Sitesinde yangın İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor

Çorum merkezde bulunan Keresteciler Sitesinde çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre, merkez İskilip Caddesi üzerinde bulunan Keresteciler Sitesinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çok sayıda işletmeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının büyüklüğü uzak noktalardan da görüldü.

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