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4’ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın kümeste pürmüz yakılması sonucu çıkmış Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü: “Cadde’de yıkama çalışması yapan itfaiye ekiplerimiz tarafından fark edilen yangına ihbar gelmeden müdahale ettik” “Yangınla ilgili yapılan araştırmada ev sahibi Emine Çetin’in tüpe takılan pürmüzle ateş yakması sonucu bu yangının çıktığı hem çevredekilerinin beyanından hem itfaiye ekiplerinin çalışmalarından anlaşıldı” “Yangına sadece 4 itfaiye aracımız değil, belediyedeki tüm personelimiz müdahale etti”

İHA

Çorum'un Bayat ilçesinde önceki gün çıkan ve 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni belirlendi.

4’ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın kümeste pürmüz yakılması sonucu çıkmış Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü: “Cadde’de yıkama çalışması yapan itfaiye ekiplerimiz tarafından fark edilen yangına ihbar gelmeden müdahale ettik” “Yangınla ilgili yapılan araştırmada ev sahibi Emine Çetin’in tüpe takılan pürmüzle ateş yakması sonucu bu yangının çıktığı hem çevredekilerinin beyanından hem itfaiye ekiplerinin çalışmalarından anlaşıldı” “Yangına sadece 4 itfaiye aracımız değil, belediyedeki tüm personelimiz müdahale etti”

Çorum’un Bayat ilçesinde önceki gün çıkan ve 4’ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış nedeni belirlendi.
Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri yangın sonrası yaptığı incelemelerde yangına evin bahçe kısmında bulunan tavuk kümesinde yakılan pürmüzün neden olduğu ortaya çıktı.
Kümeste başlayan yangının, bitişiğindeki odunluğa sıçradığı ardından alevlerin eve sirayet ettiği belirlendi. Yangında kül olan 3 evin bitişik nizamda ahşap yapı olduğu ve yangının bu nedenle çok hızlı büyüdüğü öğrenildi. Öte yandan yangına ihbarı gelmeden önce cadde de sulama çalışması yapan Bayat Belediyesi’ne ait itfaiye aracının dumanları görerek müdahaleye başladığı bildirildi.

“Yangına 4 aracımızla müdahale ettik”
İlçede 4’ü çoçuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangının, ilk önce Muharrem Uysal Caddesinde sokak yıkama çalışması yapan itfaiye ekipleri tarafından fark edildiğini ve saat 15.00’te müdahale edildiğini anlatan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Sokak yıkama çalışması yapan ekiplerimiz dumanları görerek yangına müdahale ederken İtfaiye Müdürlüğümüze saat 15.01’de yangın ihbarı düşüyor. İhbarın ardından saat 15.06’da ikinci itfaiye aracımız yangın mahalline intikal ediyor. Yangının devam ettiği ve büyümekte olduğu bilgisi üzerine 18 metre merdivene sahip olan üçüncü aracımızda saat 15.10’da itfaiyeden çıkış yapıyor. Bu arada yangının büyük olması nedeniyle Orman İşletme Müdürlüğü’ne bilgi veriliyor ve saat 15.12’de işletmeye ait arazöz olay yerine sevk ediliyor. Mevcut itfaiye araçlarına su takviyesinde bulunmak ve yangına müdahil olmak için en son elimizde bulunan dördüncü aracımızda saat 15.27’de itfaiyeden çıkış yaparak yangın mahalline ulaşıyor. Bayat Belediyemize ait 4 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir arazöz de yangına müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri yangının büyüdüğünü fark ettikten sonra İskilip ilçesinden yardım talebinde bulunuyor. Bu talep üzerine İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir arazöz ve İskilip Belediyesi’ni ait bir itfaiye aracı destek için ilçemize gönderiliyor” dedi.
Bayat Belediyesine ait 4 itfaiye, Bayat ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz ile İskilip Belediyesi’ne ait 1 itfaiye olmak üzere 7 araçla yangına müdahale edildiğini kaydeden Ekrem Ünlü, "Yangına müdahale esnasında ekiplerimize içeride insanlar olduğu bilgisi veriliyor. Bunun üzerine itfaiye personellerimiz önce yangının çıktığı ön kapıdan içeri girmeye çalışıyor orada alevlerin yoğun olduğunu görünce evin arka tarafından, kazma ve küreklerle açılan kısımdan içeriye giriyorlar. Eve giren personelimiz yangında hayatını kaybeden Ömer Çetin ve çocuğu dumandan boğulmak üzereyken buluyor. Evden çıkarılan 3 kişi ambulansa alınarak hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybediyor. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine içeride iki çocuğun daha olduğunu söylüyor. Bunun üzerine üç personelimiz ve bir mahalle sakininin yardımıyla yanan eve tekrar giriliyor. 4 kişi çocukları aramaya başlıyorlar. Odalarda, banyoda ve mutfakta arama yapıyorlar çocukları bulamıyorlar. En sonunda yangının ilk çıkış yer olan ana giriş kapısıyla evin penceresinin arasında sıkışmış vaziyette 2 çocuk cesedine ulaşıyorlar" şeklinde konuştu.

“Yangın kümeste pürmüz yakılması sonucunda çıkmış”
Yangının çıkış nedeniyle ilgili de açıklamalar da bulunan Başkan Ünlü, “İtfaiye personelimiz tarafından yangınla ilgili olarak yapılan araştırmalarda ev sahibi Emine Çetin’in evin bahçe kısmında bulunan tavuk kümesinde temizlik çalışması yaparken tüpe takılan pürmüzle ateş yakması sonucu yangının çıktığı, hem çevredekilerin beyanından hem itfaiye ekiplerinin çalışmalarından anlaşıldı. Bayat Belediyesi olarak biz yangın ihbarı almadan olaya müdahale ettik. Akabinde 5’er dakika arayla elimizde bulunan 4 itfaiye aracımızda yangın mahalline sevk ettik. Ne yazık ki yangın çıkan evin ahşap ve bitişik nizam olması, mahalle aralarının dar ve her yerden müdahale etme imkanının kısıtlı olması nedeniyle yangına müdahale edilmekte zorlanılıyor. Yanan evlerin dört bir tarafından ve diğer evlerin bulunduğu alandan yoğun şekilde müdahale ediliyor, yangının daha fazla büyümemesi ve çevre binalara sıçramaması için ekiplerimiz yangın mahallini dört taraftan çeviriyorlar. Yangına sadece tek taraftan müdahale edilmiyor. Ekiplerimiz hem yangının söndürülmesine, hem de çevrede bulunan evlere sıçramamasına gayret gösteriyor. Yangın 45 dakika gibi bir sürede kontrol altına alınıyor. Daha sonra iki kepçemiz ve 3 kamyonumuz burada enkaz kaldırma işlemine başlıyor. Yangının ardından gece saat 01.00’de de enkaz kaldırma işlemi bitiriliyor. Yangınzede vatandaşlarımıza başsağlığı, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bir daha ilçemizin böyle bir yangına maruz kalmamasını diliyorum. Halkımızdan bu mevsimde otların kuru olduğu zamanlarda daha dikkatli olmalarını istiyorum. Mümkün olduğu kadar evlerinin önündeki otları yakmamaları ve ekmek yapımında daha dikkatli davranmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Belediyedeki tüm personelimiz olay yerine gitti”
Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra 30 kadar belediye personelinin de olay mahalline gittiğini kaydeden Ünlü; “Yangında itfaiye personelimiz tam donanımlı şekilde yangına müdahale etti. Ayrıca belediyenin farklı birimlerinde gören yapan 30 kadar personelimizde yangın yerine giderek olaya müdahale etmiştir. Yangına aktif bir şekilde müdahale eden itfaiye personelimize ve mesai mefhumu gözetmeksizin yangına müdahale eden personelimiz ve halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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