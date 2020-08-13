Sungurlu MYO yeni öğrencilerini bekliyor

Sungurlu Meslek Yüksek Okulu(MYO) yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerini bekliyor.

Sungurlu MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Hakan Kör, Okulumuzda 8 program, 24 öğretim elemanı ile yaklaşık 1000 öğrenci öğretim görmektedir. 2020 yılı Mart ayı içerisinde yapımı tamamlanan yeni kampüs binası 45 bin metre kare kampüs alanı ve imkanları bakımından Türkiye’nin sayılı Meslek Yüksek Okulları arasında yerini aldı. Anayol üzerinde olması nedeniyle çok rahat bir ulaşıma sahiptir. Çoruma 45 dakika, Ankara’ya 2 saat uzaklıktadır. Ankara’yı Karadeniz’e bağlayan yol üzerindedir. Sungurlu Çorum’un en büyük ilçesi olup mesire alanı, kent park gibi spor ve sosyal aktivitelere uygun alanlar bulunmaktadır. KYK öğrenci yurdu ile okulumuz karşılıklı olup, 350 kişilik kız, 150 kişilik erkek öğrenci yurdu bulunmaktadır. Hitit Üniversitesinin tüm birimleri için ayırdığı kontenjan dahilinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yemek ve kısmi zamanlı çalışma bursu verilmektedir.’ dedi.

Okulumuz sosyal etkinlik bakımından çok etkindir diyen Hakan Kör, sürekli toplumda farkındalık oluşturacak projeler üretmektedir. Bu projelerin hedef kitleleri arasında Yaşlılar, engelliler, kadınlar ve kırsal kesim yer almaktadır. Sungurlu MYO Üniversitenin en etkin birimlerindendir. Okulumuzun konsepti incelendiğinde çoğunlukla sağlık ve bilişime dayalı bölümlerin yer aldığı görülüyor. Mevcut dönem göz önüne alındığında Sağlık ve bilişim bölümlerinin daha da popüler olacağını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu



’Bilgisayar Programcılığı bölümü tamamen doldu’

Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Müdürü Hakan Kör, benimde bölümüm olan bilgisayar programcılığı yüzde 100 dolu olan bir bölümdür. Program hocalarının hepsi doktora aşamasında olup güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Bilgisayar Programcılığı devlet ve özelde iş bulma imkanı olan bir programdır. Eğer yazılım alanında öğrenciler kendilerini geliştirir ise bu bölüm öğrencilerinin iş aramasına gerek yok, iş onları zaten bulacaktır. Üstelik bu işler ciddi getirisi olan işlerdir. DGS sınavı ile bilgisayar mühendisliği, bilgisayar öğretmenliği ve daha birçok bölüme geçiş imkanı bulunmaktadır. Verilen dersler genel çerçevede donanım, grafik ve animasyon, veri tabanı, web programlama ve görsel programlama olarak sayabiliriz." ifadelerini kullandı.



’Çocuk gelişimi ve fizyoterapi’

Çocuk gelişimi ve fizyoterapi bölümününde yüzde 100 dolu ve 100 öğrenci alınan bir bölüm olduğuna dikkat çeken Kör, " Bölümde 4 öğretim elamanı bulunmaktadır. Gerçekten alanını seven hocalarımızın olduğu bir bölüm, birçok sosyal etkinlik bu program öğrencileri tarafından yapılmaktadır. Ön lisans çocuk gelişimi programı fakültelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sosyal Hizmet bölümlerine geçiş yapabiliyorlar. Mezunlarımız özel okullarda öğretmenlik, milli eğitim bakanlığına bağlı resmi kurumlarda ücretli öğretmenlik ve animasyon işlerinde çalışabiliyorlar.

Sağlık alanlarının trend olduğu düşünüldüğünde yine yüzde 100 dolu olan bölümlerden biri Fizyoterapidir. Fizyoterapi programından mezun olan öğrencileri fizik tedavi bölümü olan tüm kamu ve özel hastanelerde çalışabilirler. KPSS ile ataması var, geçen yıl 200 kadar alım yapıldı." dedi.



’Tıbbi tanıtım ve pazarlama programı’

MYO Müdürü Hakan Kör, "İlaç ve medikal malzeme endüstrisi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli olarak gelişen bir sektördür. Bu nedenle iyi bir eğitim almış ilaç tanıtım elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tıbbın ilerlemesi sonucunda doğmuş olan ve son yılların en gözde meslek gruplarından birisi de tıbbi tanıtım ve pazarlama bölümüdür. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı, ilaç ve medikal sektörüne satış elemanı yetiştiren bir programdır. Mezunlarımız, özel sigorta şirketlerinde, tıbbi ürünler üreten veya pazarlayan büyük, orta ve küçük ölçekli ulusal ve uluslararası firmalarda, her tür tıbbi ürün, medikal, ortopedik, kozmetik üretim yapan firmalarda Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama elemanı olarak çalışabilirler diye konuşmasını tamamladı." diye konuştu.

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