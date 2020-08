İçişleri Bakanı Soylu’dan yangında 2 çocuğunu ve babasını kaybeden vatandaşa telefon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum’un Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 çocuğu ile babasını kaybeden Emrullah Çetin’le telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Bayat ilçesine giderek Çetin ailesini ziyaret etti.

İlk olarak yangının meydana geldiği evin enkazında incelemelerde bulunarak olayla ilgili bilgi alan AK Parti heyeti daha sonra Çetin ailesini evini ziyaret etti. MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, acılı aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı mesajını iletti.

Devletin tüm imkanlarıyla yaraların sarılması noktasında acılı ailenin yanında olduğunu ifade eden Ceylan, "Bayat bizi her zaman bağrına bastı, biz de Bayatımız için elimizden geleni fazlasıyla yerine getirmek için çalıştık, çalışacağız. Keşke böyle bir acı olay hiç yaşanmasaydı ama takdir İlahi Allah'tan geldi. Sizler inşallah yavrularınızla cennette birlikte olacaksınız. Acınızı yürekten paylaşıyorum, Allah size sabır versin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de telefonla görüşerek son durum hakkında bilgi paylaşan milletvekili Ceylan, daha sonra acılı baba Emrullah Çetin’i Bakan Soylu ile telefonla görüştürdü.

Çetin’e taziyelerini ileten Bakan Soylu, devlet olarak yangınzedelerin her zaman yanında olduklarını ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Emrullah Çetin, “Sayın Bakanım, Allah’tan geldi. Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Ziyarette Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de hazır bulundu.

