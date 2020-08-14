Hürriyet meydanı'na yeni totemler yerleştirdi

Çorum Belediyesi, 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’na Çorum’un dünyanın merkezi olduğunu gösteren yeni bir totem yerleştirdi.

Şehrin ulusal ve uluslararası arenada ilgi çekmesini sağlarken tanıtımı açısından da önemli bir rol oynayan “Dünyanın Merkezi” tanımlaması, Çorum Belediyesi ve tüm Çorumlular tarafından sıkça kullanılmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Geçtiğimiz ay içerisinde büyük onur ve gurur duyduğumuz fidan dikme konusunda elde ettiğimiz Guinness Rekorumuza ait totemimizi şehrimizin tanıtımına katkısı olması için Saat Kulesi’nin hemen önündeki refüje yerleştirmiştik. Şimdi de 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’ndaki parkımıza ikinci bir totem yerleştirerek şehrimize renk katıyoruz. Türkiye’de nereye gittiysek, bizim Çorumlu olduğumuzu öğrenen birçok kişi “Dünyanın merkezinden mi geliyorsunuz?” diyor. Demek ki bu durum oldukça ilgi çekmiş. Biz de bu durumu şehrimizin tanıtımı için en verimli şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili daha önce de bir totem vardı şu an bulunduğumuz yerin tam karşısında. O totem, Saat Kulesi ile birlikte fotoğraf çekimine pek müsait değildi. Yeni yerleştirdiğimiz bu şık totemle birlikte fotoğraf çekmek isteyenler aynı kadraja Saat kulemizi de rahatlıkla yerleştirebilecek. Bu belki küçük bir dokunuş olarak görülebilir ama böyle küçük dokunuşlarla da şehrin tanıtımına katkı vermeye çalışıyoruz. Bundan böyle Çorum’a gelenler, hem Guinness rekorumuzu hem de dünyanın merkezi oluşumuzu yansıtan bu totemlerle hatıra fotoğrafları çekerek bizim bu yönlerimizi de birçok farklı mecrada tanıtabilecek. Bu da şehrimizin tanıtımı için oldukça olumlu bir durum. Dünyanın merkezi Çorum’umuza ve tüm dünyaya hayırlı olsun.” dedi.

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