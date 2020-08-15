Çorum’un Bayat ilçesinde bir kişi husumetli olduğu şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Çorum caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere 72 yaşındaki Hidayet Ş., caddede yürüdüğü sırada daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen Mahir A. ile (64) karşılaştı. İddialara göre ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hidayet Ş., Mahir A.’yı kol ve göğüs bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan Mahir A. kaldırıldığı Bayat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Hidayet Ş., cinayette kullandığı suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Adli işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Hidayet Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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