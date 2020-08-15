Fare zehri içip intihar ettiğini söyledi polisi arayıp yardım istedi Ulu mezarlık karşısında baygın yatan şahsı olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı

Çorum'da fare zehri içerek intihara kalkıştığını belirten bir kişi polis ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi.

Olay, Ulumezarlık civarında meydana geldi. İddialara göre E.K. isimli şahıs polis ve ambulansı arayarak intihar ettim ihbarında bulundu. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ulumezarlık karşısında E.K.'yi kaldırımda baygın yatarken buldu. 112 ekibinin de geldiği olay yerinde polisin ne içtin sorusuna E.K., 'fare zehri içtim' cevabını verdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken E.K. tedavi altına alındı.

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