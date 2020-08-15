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Sungurlu Yatılı Hafızlık Kuran Kursu inşaatı yanına yapılacak olan Kuran Kursu Camisi'nin temeli atıldı.

Yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanılan Sungurlu yatılı hafızlık kuran kursu inşaatı hayırsever vatandaşların desteği ile kaba inşaatı bitme aşamasına geldi. Yatılı hafızlık kuran kursu inşaatı yanına yapılacak olan Kuran kursu camisi'nin temeli atıldı. Temel atma törenine İlçe Müftü vekili Enes Aktaş ve din görevlileri katıldı.

İlçe Müftü vekili Enes Aktaş, ”Emeği geçen, gayret gösteren yardım ve desteklerini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Dualarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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