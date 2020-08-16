Üreticilere damızlık koç dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş hayvan üreticilerine 90 adet koç dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Kırşehir’deki devlet üretme çiftliğinden en iyi koçları seçerek Çorum’a getirdiklerini belirterek, “750 TL vatandaş katkısı, 1250 TL devletin hibesi var. 2 bin TL’ye mal ettik. Buradaki amacımız, sürülerde kan değişikliğine gitmek, verimliliği artırabilmek, kaliteli yavrular alabilmek için iki yılda bir farklı koçlar getirerek bunların kanını değiştirmemiz lazım. Bu projeyi daha da artırarak devam ettireceğiz. Çorum’a faydalı işler yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay da, hedeflerinde 120 koç dağıtmak olduğunu ifade ederek, getirilen koçları hiç yararlanmayan üyelerine vereceklerini söyledi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise üretimin önemine değinerek üreticilere kadınları, gençleri ve çocukları toprağa bağlı tutmaya devam etmeleri gerektiğini kaydetti.

“İthale karşı değiliz ama kendi öz malımızı hem ihya etmeye hem daha çok üretmeye hem de toplumuzu sağlıklı tüketmeye özen gösteriyoruz” diyen Vali Yardımcısı Yüksel, “Bunun için sizlerle birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Projelerin küçüğü büyüğü olmaz. Parasal miktarı az çok önemli değil. Önemli olan atadede yadigarımızı, değerlerimizi aynı anlayışla sahiplenmeye bizi götürebilmesi, örgütlerimizi sizlerle beraber canlı tutmaya, üretimlerimizi sizlerle beraber canlı tutmaya, artırmaya, bereketli kılmaya devam etmesi önemli. Size dağıtılan koçlar hayatta kalmalı, soy sürdürmeye devam etmeli. Bunlara özen göstermelisiniz. Farkına varmazsınız sizin üreticiliğiniz, sahip çıkmışlığınız birçok genci köye, çiftliğe, toprağa bağlı tutar. Herkesin gözü şehirde olmamalı. O yüzden sizler örnek çiftçisiniz. Buna da devam edin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kura çekilerek koçlar üreticilere dağıtıldı. Hayvan pazarında gerçekleşen dağıtım törenine, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile üreticiler katıldı.

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