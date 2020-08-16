Sungurlu Belediye'si daha temiz bir ilçe için çalışıyor

Sungurlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Daha Temiz Bir Sungurlu’ için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün değişik mahallelerde komple sokak ve cadde temizleme işlerini gerçekleştiriyor. İlçe'nin değişik mahallelerinde başlattığı genel temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Çalışmalar kapsamında her gün ekipler tarafından belirlenen mahallelerde genel temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Temizlik ekipleri ilçe genelinde rutin olarak sürdürülen temizlik çalışmalarının yanısıra yol ve kaldırım kenarlarında çıkan otların temizliği, kaldırım üstü temizliği, sokak aralarının temizliği, dal, ot, moloz kaldırımı gibi bütün genel temizlik işlerine aralıksız devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.