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Kavuncu’dan Çetin ailesine taziye ziyareti AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Devletimiz tüm kurumlarıyla ailelerimizin yanında”

İHA

Kavuncu’dan Çetin ailesine taziye ziyareti AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Devletimiz tüm kurumlarıyla ailelerimizin yanında”

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 çocuğu ve babasını kaybeden Emrullah Çetin’e taziyelerini iletti.
İlk olarak Bayat Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden milletvekili Erol Kavuncu, sağlık camiasına başsağlığı diledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile telefonda görüşen milletvekili Kavuncu, son durum hakkında bilgi verdi.
Devletin tüm kurumlarıyla yaraların sarılması noktasında acılı ailelerin yanında olduğunu belirten milletvekili Erol Kavuncu, “Yüce Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Rabbim sabır versin. Biz inancımız gereği yangında vefat eden dedemizin ve yavrularımızın şehit mertebelerinde şehit sevabı aldıklarına inanıyoruz. Devletimiz her zaman yanınızda. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Süreci Çorum valiliğimiz, kaymakamlığımız ve belediyemiz de yakından takip ediyor ” dedi.
Acılı baba Emrullah Çetin de, yaşadıkları olayın çok acı olduğunu belirterek, “Allah gelene yapacak bir şey yok. Takdiri ilahi böyleymiş. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Çetin, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Taziyenin ardından AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, AFAD İl Müdürü Elvan Kaya, Kamu Hastaneleri Hizmeti Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ile yanan evlerin enkazında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
İl AFAD Müdürü Elvan Kaya, kurum olarak yapılan incelemelerin ardından çalışmalara başladıklarını belirterek, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen hasar tespit raporlarının Müdürlüğümüze ulaşmasının ardından her bir ağır hasarlı veya yıkık konut için 11 bin TL acil yardım ödeneği talep edilecektir. Söz konusu yangın olayı ölümlerim olması sebebiyle Başkanlığımızca “Genel Hayata Etkili” kabul edilecektir. Bu sebepten ötürü 3 afetzede için afet konutu yapımı gündeme gelecektir. Başkanlığımızdan “Etkililik Olur”u geldikten sonra kesin hasar tespiti, hak sahipliliği, borçlandırma ve yer seçimi çalışmalarının tamamlanmasına müteakip konut yapımına başlanacaktır. Yanan konutların yerlerinin imar ve mülkiyet durumu uygun olduğu taktirde, söz konusu konutların aynı yerde yapılması planlanmaktadır. Yapım yöntemi içim EYY(Evine Yapana Yardım) metodu düşünülmektedir. 2020 yılı için EYY ödeneği konut başı 161 bin TL’dir. Konutlar faizsiz ve 20 yıl vadeli olup, ilk 2 yıl ödemesiz olacak şekilde 18 yılda taksitler halinde ödenecektir” diye konuştu.

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