Zanlının testi pozitif çıktı, çok sayıda polis hastaneye yönlendirildi

Çorum’da önceki gece silahlı kavga olayına karışan zanlının Covid19 testi pozitif çıktı. Zanlıyla temasta bulunan çok sayıda polis hastaneye yönlendirildi.
Edinilen bilgilere göre, önceki gece Bahabey Caddesi üzerinde silahla yaralama olayına karıştıktan sonra gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanan B.K.'nın cezaevine gönderilmeden önce yapılan korona virüs (Covid19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturmaya katılan ve zanlı ile temasta bulunan 20 polis Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirilerek korona testi verdi. Test yapılan polislerin sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.