Kaymakam Görmüş itfaiye müdürlüğü'nü ziyaret etti

'İyi ki senin kızınım'

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Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, akşam saatlerinde Sungurlu Belediyesi itfaiye müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan ve itfaiye personeli ile bir süre sohbet eden Kaymakam Görmüş, çalışmalar hakkında bilgi alarak başarıyla yürüttükleri çalışmalar için de itfaiye personeline teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan yardımcısı Dağaşan'da, Kaymakam Görmüş'e samimi sohbeti ve nazik davranışı için teşekkürlerini sundu.

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