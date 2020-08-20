Çorum'da oto hurdalığında yangın

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM Sanayi Sitesi içerisinde yer alan oto hurdalığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Sanayi Sitesi´nin arka bölümlerinde bulunan bir esnafın, oto hurdalığında saat 13.00 sıralarında çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede çevrede bulunan çok sayıda araca sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, hurdalıktaki araçların birçoğunu küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin, 2 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis soruşturma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-08-20 16:53:59



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