Kamyonla traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da bir kamyon ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, ÇorumAnkara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Solak(55)'ın kullandığı tuğla yüklü kamyon Kadıkırı köyü mevkisinde önünde seyreden Hüseyin Kul'un (57) kullandığı kereste yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversite Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücülerden Yakup Solak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası traktörün römorkundan yola dağılan keresteler sebebi ile bir süre kapanan yol, keresteler ve kazaya karışan kamyon ile traktörün olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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