Çorum'da korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamalar getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamalar getirildi

İHA

Çorum'da korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamalar getirildi

Çorum'da korona virüsle mücadele kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile zorunlu olmayan etkinliklere ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlamalar getirildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında olağanüstü toplandı. Vali Çiftçi, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan ay içinde kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, sadece çelenk töreni kısmının icra edileceğini, tebrikat, tören ve resepsiyon programının yapılmamasına karar verildiğini duyurdu.
Düğünlerin tüm etkinlikler dahil toplam süresinin 3 saatten fazla olmamak üzere aynı gün içinde gerçekleştirilmesine karar verildiğini belirten Vali Çiftçi, alınan diğer kararları ise şöyle sıraladı:
"65 yaş ve üzeri kişilerin, birinci ve ikinci derece akrabaları haricindeki kişilere ait düğün, nişan, sünnet, mevlit, cenaze, taziye gibi toplu etkinliklere katılmalarının ikinci bir talimata kadar kısıtlanmasına, toplu olarak cenaze, taziye, mevlit yemeği verilmemesine, yemek ikramlarının ikinci bir emre kadar kısıtlanmasına, iş yeri açılışı, tören, panayır, şenlik, şölen, konser, festival, fuar gibi zorunluluk arz etmeyen açılış, eğlence ve etkinliklerin yapılmamasına veya ileri bir tarihe ertelenmesine, site yerleşim yerlerinde bulunan umuma açık olmayan, ticari olarak işletilmeyen havuzların ikinci bir talimata kadar yüzme amaçlı kullanılmamasına karar verilmiştir.”
Denetimlerin özellikle restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi toplu yemeiçme mekanlarının daha yoğun olduğu akşam ve gece saatlerinde artırılacağını vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, evde karantina altına alınan kişilerin de ikamet adreslerinde karantina süresince kontrol edilerek, izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenlere yaptırım uygulanacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BELTAŞ’tan Çorumspor FK'ya büyük destek Çorum Belediyesi'nden Çorumspor'a 1 milyon 750 bin TL'lik sponsorluk desteği
YEREL HABERLER BELTAŞ’tan Çorumspor FK'ya büyük destek Çorum ...
Kamyonla traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Jeep hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Jeep hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 yaralı
Emekli öğretmenlerden maske kullanımına yönelik dikkat çeken etkinlik
YEREL HABERLER Emekli öğretmenlerden maske kullanımına yönelik ...
Emekli öğretmenlerden, 'hayvan dövizli' maske uyarısı
YEREL HABERLER Emekli öğretmenlerden, 'hayvan dövizli' maske uyarısı
Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu Yangın dolayısıyla yükselen dumanlar şehrin uzak noktalarından da görüldü
YEREL HABERLER Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu Yangın dolayısıyla ...
Çorum'da oto hurdalığında yangın
YEREL HABERLER Çorum'da oto hurdalığında yangın
Valinin 'Bu işin şakası yok' dediği Çorum'da koronavirüs tedbirleri unutuldu
YEREL HABERLER Valinin 'Bu işin şakası yok' dediği Çorum'da ...
Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor Afrodizyak etkisi bulunan bitkinin kilosu 80 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor
YEREL HABERLER Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydaları saymakla ...
Osmancık’ta koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Osmancık’ta koronavirüs denetimi
Çorum Valisi Çiftçi: Bu işin şakaya gelir yanı yok
YEREL HABERLER Çorum Valisi Çiftçi: Bu işin şakaya gelir yanı yok
Çorum Valisi Çiftçi, kentte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini açıkladı
YEREL HABERLER Çorum Valisi Çiftçi, kentte 21 kişinin korona ...
Aksu Göleti'ne 16 bin alabalık yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Aksu Göleti'ne 16 bin alabalık yavrusu bırakıldı
Çorum'da yaralı yaban kuşları ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Çorum'da yaralı yaban kuşları ilgi odağı oldu
Bayat’a “millet bahçesi” kuruluyor Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü; “Gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için gece-gündüz çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Bayat’a “millet bahçesi” kuruluyor Bayat Belediye ...
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 kişi yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 kişi ...
Kaymakam Görmüş itfaiye müdürlüğü'nü ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Görmüş itfaiye müdürlüğü'nü ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X