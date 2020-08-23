İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı

İHA

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in oğlunun düğününe katıldı.
VildanAbdulkadir Şahiner çiftinin oğulları Oğuzhan Şahiner ile PerihanMustafa Kara çiftinin kızları Emel Kara'nın nikah şahitliğini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yaptı.
Akşener genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ise, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayarak düğüne katılan, arayan ve mesaj atarak kutlayan herkese teşekkür etti.
Gecenin sonunda sahne alan ünlü sanatçı Bülent Serttaş davetlilere konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Çorum’da
YEREL HABERLER İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Çorum’da
Akşener: Gaz, hayırlı uğurlu olsun inşallah
YEREL HABERLER Akşener: Gaz, hayırlı uğurlu olsun inşallah
İskilip’te yangın
YEREL HABERLER İskilip’te yangın
Çorum'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Çorum Kalesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Çorum Kalesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor
Çorum'da korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamalar getirildi
YEREL HABERLER Çorum'da korona virüs salgını nedeniyle kısıtlamalar ...
BELTAŞ’tan Çorumspor FK'ya büyük destek Çorum Belediyesi'nden Çorumspor'a 1 milyon 750 bin TL'lik sponsorluk desteği
YEREL HABERLER BELTAŞ’tan Çorumspor FK'ya büyük destek Çorum ...
Kamyonla traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Jeep hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Jeep hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 yaralı
Emekli öğretmenlerden maske kullanımına yönelik dikkat çeken etkinlik
YEREL HABERLER Emekli öğretmenlerden maske kullanımına yönelik ...
Emekli öğretmenlerden, 'hayvan dövizli' maske uyarısı
YEREL HABERLER Emekli öğretmenlerden, 'hayvan dövizli' maske uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X