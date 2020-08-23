İyi Parti Genel Başkanı Akşener, düğüne katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in oğlunun düğününe katıldı.

VildanAbdulkadir Şahiner çiftinin oğulları Oğuzhan Şahiner ile PerihanMustafa Kara çiftinin kızları Emel Kara'nın nikah şahitliğini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse yaptı.

Akşener genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner ise, bu mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayarak düğüne katılan, arayan ve mesaj atarak kutlayan herkese teşekkür etti.

Gecenin sonunda sahne alan ünlü sanatçı Bülent Serttaş davetlilere konser verdi.

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