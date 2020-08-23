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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendine has yöntemle 29 günde okuma-yazma öğretiyor

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde sınıf öğretmeni Nuri Kanıtemiz, kendi geliştirdiği yöntemle 29 günde okumayı ve yazmayı öğretiyor.

Kendine has yöntemle 29 günde okuma-yazma öğretiyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde sınıf öğretmeni Nuri Kanıtemiz, kendi geliştirdiği yöntemle 29 günde okumayı ve yazmayı öğretiyor.
Osmancık ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Nuri Kanıtemiz, kendi geliştirdiği yöntemle öğrencilerine okuma yazmayı 29 günde öğretiyor. Uyguladığı yöntemle öğrencilerinin 29 günde kalıcı okuma yazma öğrendiklerini belirten Kanıtemiz, 20 yıllık meslek hayatında veli, öğrenci ve öğretmende oluşan kaygıları bu sene birinci sınıfa başlayacak olan kendi çocukları için de duyduklarını belirterek, “29 gün 29 harf, okumayı öğreniyorum” adlı kitabında uyguladığı yöntemi anlattı. Kanıtemiz, “Bir eğitimci ve bir öğrenci velisi olarak çocukların eğitim hayatıyla ilgili birtakım kaygılarımız elbette ki oluyor. Çocukların ne zaman ne kadar sürede okuma ve yazma öğrenebileceklerini ister istemez düşünebiliyoruz. 20 yıllık eğitim hayatımın 10 yılında birinci sınıf öğrencilerini okuttum ve kısa sürede okuma yazma öğrenmelerini sağlayacak yöntemi de o yıllarda geliştirdim. Bu yöntemle şimdiye kadar okuttuğum öğrencilerim kalıcı olarak okuma ve yazmayı 29 günde söktüler. Her ne kadar eğitimci de olsak aynı zamanda bir anne ve babayız, kızlarım da bu dönem birinci sınıfa başlayacaklar. Ağustos ayının başlarında eşim ile çocuklarımızın eğitim hayatlarını konuştuğumuz bir sohbette eşim bana okullar açılmadan 29 günde okuma yazma yöntemimi kızlarımız üzerinde uygulamamı istedi. Ben de kendisine kaygılanmaması gerektiğini ve uyguladığım yöntemle çocuklarımızın okullar açılmadan okuma yazma öğrenebileceklerini söyledim. Bu seferde eşim çocuklarımızın akranlarından önde gitmelerinin onları olumsuz etkileyebileceği kaygısına düştü. Yine kaygılarının yersiz olduğunu, kızlarımı okutacak olan öğretmenlerin istediği taktirde sınıflarındaki diğer öğrencilere de bu yöntemi aktarabileceğimi söyledim. Tabii bu konuşmamda eşime yetersiz geldi ve bana 'Bu tecrübelerini ve yöntemini bir kitap haline getirmelisin, tüm çocuklar faydalanmalı' dedi. Eşimin teşvikleri ve ısrarıyla kendi okuttuğum öğrencilerimde uyguladığım yöntemi velilerin, öğrencilerin ve meslektaşlarımın faydalanması için kaleme aldım. Böylece ’29 gün 29 harf okumayı öğreniyorum’ adlı kitabımız baskıdan çıkmış oldu” dedi.

"Her çocuk doğru teknik ve yaklaşımla daha hızlı ve kalıcı öğrenebilir"
Öğrencilerin yazma ve okuma kabiliyetlerini geliştiren yöntemin kalıcı olduğunu belirten Kanıtemiz, “Her çocuk doğru teknik ve yaklaşımla daha hızlı ve kalıcı öğrenebilir” şeklinde konuştu.
Okumayazma sürecinin öngörülenden daha kısa zamanda 29 günde gerçekleştiğini sınıf öğretmenliği sürecinde birebir uyguladığı yöntemle gözlemlediğini belirten Kanıtemiz, “İlkokul birinci sınıfta eğitim verecek öğretmenlerde yıllarca çocukların okumayazma öğrenip öğrenemeyeceklerine dair bir baskı oluştuğu bilinen bir gerçektir. Oluşan bu baskı hem öğretmenin çalışma performansını olumsuz yönde etkilemekte hem de velilerde kaygı oluşmasına sebep olmaktadır. Bu kitap, okuma yazma tekniğinde yapılacak küçük bir değişimle öğretmenin ve öğrencinin bu süreci daha kolay ve verimli atlatmasını sağlayacak, okulun daha eğlenceli hale gelmesine katkıda bulunacaktır. Bu çalışmayı ortaya koyarken, Türkçe'nin ses ve kelime yapısı da göz önünde bulunduruldu. Dilimizin sondan eklemeli bir dil olduğu bilinciyle öğrencilerin kelime türetirken kendilerini keşfetmelerine, sözcük dağarcıklarının zenginleşmesine imkan sağlamış ve bu sayede öğrencilerin ezberden uzak, kalıcı, üretken özgün bir öğrenme süreci hedeflenmiştir. ’29 gün 29 harf, okumayı öğreniyorum’ sloganıyla uyguladığım bu yöntem öğrenciye okuma yazmayı hızlı öğrenmekten öte uzun ve yorucu tekrarlar sonucu öğrencinin okuldan soğumasını engelleyerek onları keşfe yönlendirip, yeni bir şey öğrenmenin hazzına ulaşmasını sağlayacak. Bununla beraber öğrencilerin kazanacağı özgüven öğretmen ve veli üzerindeki kaygıyı da azaltacak. Her çocuk doğru teknik ve yaklaşımla daha hızlı ve kalıcı öğrenebilir. 20 yıllık sınıf öğretmenliğim sürecinde uyguladığım bu sistemle iddia ettiğim süreci birebir yakından gözlemledim. Türkçe konuşmayı başarabilen, 29 görseli Türkçe olarak söyleyebilen ya da ifade edebilen herkes 29 günde okuma ve yazmayı öğrenebilir" dedi.

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