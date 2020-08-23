Osmancık'ta yöresel ürünler pazarı açıldı

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Çorum’un Osmancık ilçesinde Anadolu’nun yöresel ürünlerinin sunulduğu pazar açıldı.

Anadolu’nun birçok yöresinden yüzlerce çeşidin bulunduğu, yöresel ürünlerin sunulduğu Anadolu Yöresel Ürünler Pazarı Yeni Mahalle’de Osmancık Adliyesi yanındaki alanda açıldı.

Yaklaşık 1 ay açık kalacağı öğrenilen pazarda Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen satıcılar stantlarda kendi yörelerine özgü gıda gibi envai çeşit ürünlerin satışını yapacak.

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