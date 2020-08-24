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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı Şahini itfaiye kurtardı

İHA

Yaralı Şahini itfaiye kurtardı

Çorum Mecitözü ilçesinde itfaiye eri tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çorum Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Ali Öremiş Danın köyü yakınlarında arazide yaralı bir şahini olduğunu fark etti. Yaralı şahin alan Öremiş, tedavisini yaptırmak üzere Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti.
Av sezonunun başlaması nedeniyle araziye çıktıklarını dile getiren Öremiş, "Burada yaralı bir şahin bulduk. Ben bunu vuran şahısa avcı demiyorum. Bunlar tamamen bir cani. Çünkü biz avcılar doğayı korunmasınıda biliriz. Kurallar çerçevesinde avlanmasını da biliriz. Yoldan geçerken yaralı şahini tesadüfen oğlum gördü. Kanadının altı iltihap bağlamış. Tedavisini yaptırmak üzere yaralı şahini Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdük" dedi.

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