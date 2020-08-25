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Sungurlu'da maske, sosyal mesafe ve kontrollü yaşam denetimi

İHA

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıkılaştırdı.

Sungurlu'da maske, sosyal mesafe ve kontrollü yaşam denetimi

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıkılaştırdı.
Sungurlu'da, polis ekipleri tarafından kent giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuları maske takmaları konusunda uyarıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin giriş ve çıkış noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarında durdurulan sürücü ve yolculara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda ikazda bulunuluyor.

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