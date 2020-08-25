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Başhekim Prof. Dr. Sezikli, pandemi sürecini değerlendirdi “Pandemi sürecinde tüm kötü sanoryalara karşı hazırlıklıyız” “Korona virüsle mücadele de halkımıza büyük görev düşüyor” Tek hastanenin sorumluluğu ve ağırlığıyla beraber tüm Çorum’un devlet hastanesi bazında ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz

İHA

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, pandemi sürecinde tüm kötü sanoryalara karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, korona virüsle mücadele de vatandaşlara büyük görev düştüğünü söyledi.

Başhekim Prof. Dr. Sezikli, pandemi sürecini değerlendirdi “Pandemi sürecinde tüm kötü sanoryalara karşı hazırlıklıyız” “Korona virüsle mücadele de halkımıza büyük görev düşüyor” Tek hastanenin sorumluluğu ve ağırlığıyla beraber tüm Çorum’un devlet hastanesi bazında ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, pandemi sürecinde tüm kötü sanoryalara karşı hazırlıklı olduklarını belirterek, korona virüsle mücadele de vatandaşlara büyük görev düştüğünü söyledi.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, düzenlediği basın toplantısıyla pandemi sürecinde yapılan çalışmalar, alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.
2019 yılı Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan korona virüs salgınının Mart ayında ülkemizde görülmeye başladığını hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, “Bu virüs daha önce bilinmediği için hekimler ve sağlık çalışanları tarafından geçmişte tedavi deneyimi olmayan bir virüstü. Bu nedenle hepimiz ön hazırlık yaparak pandemi sürecine girmek istedik. Virüs çevremizdekileri ülkelere göre bize daha geç geldi. Bu ilk dönemi daha rahat atlatmamıza neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü salgını pandemi olarak ilan ettiğinde 151 ülkede görülmüştü. İlk vakamızda 11 Mart tarihinde tanı konuldu. Çorum’da mart ayında görülmeye başlandı” dedi.
Bu süreci daha önce hiç kimsenin yaşamadığına vurgu yapan Prof. Dr. Sezikli, “Hiç yaşanmamış bir süreci yönetmek ister istemez zorluklar arz etti. Süreci doğru yönetme adına çeşitli önlemler aldık. Hasta ve hasta yakınlarını salgından korumakla beraber kendi personelimizi korumakta çok önemli. Son dönemde artış gösermekle birlikte sağlık personeli bulaş açısından Türkiye geneli ortalamasının altında bir bulaşımız var. Bu da aldığımız önlemlerin yanı sıra personelimizin kurallara riayet ettiğini gösteriyor” diye konuştu.
Türkiye’nin bir çok ilinde korona virüs tedavilerinin birden fazla hastanede yapılırken Çorum’da tedavi sürecinin tek hastanede gerçekleştirildiğini anlatan Sezikli, “Bir çok ilde birden fazla hastane olduğu gibi korona virüs tedavileri ayrı hastanede yapılıyor. Bir hastaneyi hem Covid19 hem Covid19 dışı hizmet veren bir hastane haline getirdik. Anatomik olarak da engelledik. Covid19 servisinde yatan hasta ile bu servis dışında yatan hastaların hiçbir zaman yan yana gelememesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yaptık. Bizim iş yükümüz azalmadı ciddi şekilde arttı. Çünkü Covid19 dışı hastalarımıza hizmet vermekle mükellefiz. İl dışı sevklerimiz yükselmedi. Burada bakabildiğimiz hastalara bakıyoruz. Tamamen MHRS sistemine geçtik. Bu sayede bulaş riskini en aza indirmeye çalıştık. Buna rağmen şikayetler devam etse de günlük 2 bin MHRS’miz olmasına rağmen yaklaşık bin ila bin 200’de MHRS dışında hasta bakmaya devam ediyoruz. Salgından önce baktığımız hasta sayısı 7 bin civarındaydı şuanda günlük hasta sayımız 3 bin ila 3 bin 500 civarında. Acil hasta sayısı eski sayıya ulaştı. Binin üzerinde Covid19 dışında hastaya bakıyoruz. Mümkün olduğunca tek hastanenin sorumluluğu ve ağırlığıyla beraber tüm Çorum’un devlet hastanesi bazında ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
En kötü senaryoyu düşünerek mevcut Kardiyak rehabilitasyon ve lokal ameliyathane uyandırma alanını da yoğun bakıma dönüştürdüklerini bildiren Prof. Dr. Sezikli, şunları kaydetti:
"Şu anda oralarda korona dışı hastalarımız yatmakta. Hastalarımızı şehir dışına göndermemek için oralarda hastalarımızın sıkıntı çekmemesi için 139 olan kapasitemizi biz 150’nin üzerine çıkardık. Koronalı bir hastayı normal ameliyathaneye almamak için ameliyathane içerisinde başka bir ameliyathane oluşturduk. Testleri pozitif çıkan hastalarımızın sezaryen ve diğer ameliyatlarını burada olabilecekleri şekilde bir düzenlemeye gittik. Bu sayede hem ameliyathane personeli hem de diğer hastalara bulaşımı engellemeye çalıştık. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi çok önemli. Belli bir konsatrasyonda gitmeleri çok önemli. Bir yılgınlık bir bitkinlik var ister istemez. Bu en başta sağlık personelimizde var. Bu süreç geçinceye kadar yöneticilerden çalışanlara kadar bu mücadeleyi en iyi şekilde vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”
Hastane bünyesinde faaliyet gösteren PCR laboratuvarı hakkında bilgiler veren Sezikli, “Bu laboratuvarı kurarken salgını düşünmüyorduk. Başka testleri yapacağımızı düşünüyorduk. Ama bu bize can kurtarıcı olarak geldi. Çünkü Türkiye’nin birçok ilinde PCR testleri yerinde yapılmazken salgından 34 hafta sonra biz PCR testleri yapmaya başladık. Samsun’da veya İstanbul’da bir hastanın test sonuçları 45 günde çıkarken biz 24 saatte sonuçları almaya başladık. Ticaret Borsası başkanımız Naki Özkubat ve TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a teşekkür ediyoruz. Biz iki cihazla binin üzerinde test çalışıyoruz. Çoğu ilde hala süreler çok uzun. PCR sonuç sürelerinde en kısa zamanda test sonuçlarını veren illerden biriyiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Pandemi sürecinde ileri seviyenin görülmemesi için temenni de bulunan Sezikli, “Biz gerekli tedbirlerimizi aldık. Biz baştan tedbir alalım. Bir noktadan sonra ne olursa olsun dünyanın en büyük hastanesini kurun Çorum’a yine yetmez. Korona virüs hastası olup dışarı çıkmak vebaldir. Bir başkası birisi hayatını kaybederse bunun vebalini kim ödeyecek” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı da, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmediğine dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sağlıkçılar olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getiren Sobacı, “Hatalarımız olabilir. Bizde insanız. Zamana zaman denetimlere katılıyorum, caddeye çıkıp geziyoruz büyük eksiklerimiz var. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmadığımıza inanıyorum. Bu görevleri yerine getiren vatandaşlarımızda var. Bazı insanlarda vurdumduymazlık halen devam ediyor. Maskesi ya çenesinde ya kolunda olan insanlar görüyoruz. Sosyal mesafeye düğünlerde hiç dikkat edilmiyor. Düğünlerde bundan sonra gerekli işlemler yapılacak” diye konuştu.

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