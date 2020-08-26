ÇESOB Başkanı Gür'den Aşgın'a teşekkür

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, pandemi sürecinde minibüsçü, servisçi ve taksici esnafına yaptığı jestten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi'nin pandemi nedeniyle zor günlerden geçen minibüsçü, taksici ve servisçilere yönelik aldığı destek kararı esnaf ve sanatkar kesiminde memnuniyetle karşılandı.

Çorum Belediyesi’nin Çorum’da ticari faaliyetlerini sürdüren S ve M plakalı araçların 2021 yılına ait güzergah izin belgesi ile yıllık çalışma ruhsatı vize ücretleri, T plakalı araçlarda da 2020 yılı durak katılım ile işaret levhası ücretlerini almayacak olmasının kendilerinde memnuniyet oluşturduğunu ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu kararda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara yaptığı desteklerden dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a minnettar olduklarını kaydeden Gür, “Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak esnaf dostu bir Belediye Başkanımız olduğu için çok şanslıyız. Kendisi ve ekibine görevlerinde kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.

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