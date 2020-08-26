Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı (2)

EŞİNİ BIÇAKLAYAN ZANLI TUTUKLANDI
Çorum'da, dini nikahlı eşi 3 çocuk annesi Gülten K.´yi (37), bıçaklayarak ağır yaraladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Rıfat Aslaner (51), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Kentte Kadın Meclisi üyeleri de, olayın yaşandığı yerde basın açıklaması yaparak, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2020-08-26 17:27:59
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