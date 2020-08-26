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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıklık tabiat parkı bakım çalışması için kapatıldı

İHA

Çorum Belediyesi Sıklık tabiat parkı'nda dezenfekte, temizlik ve bakım çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle Sıklık tabiat parkı bir süreliğine halkın kullanımına kapalı tutulacak.

Sıklık tabiat parkı bakım çalışması için kapatıldı

Çorum Belediyesi Sıklık tabiat parkı'nda dezenfekte, temizlik ve bakım çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle Sıklık tabiat parkı bir süreliğine halkın kullanımına kapalı tutulacak.
Çorum Belediyesi, park ve mesire alanlarında dezenfekte, ilaçlama, temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu detaylı çalışmalardan biri de vatandaşların en çok tercih ettiği piknik alanlarından olan Sıklık Tabiat Parkı'nda yapılacak. Çalışmalar nedeniyle Sıklık tabiat parkı bir süreliğine halkın kullanımına kapalı olacak.
Çorum Belediyesi ekiplerince Sıklık tabiat parkı detaylı bir şekilde dezenfekte, temizlik ve ilaçlama uygulamasına tabi tutulacak. Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı, daha huzurlu vakit geçirmeleri için ayrıca bit ve yabani otlara yönelik ilaçlama ve temizleme çalışması da yapacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, "Halkımızın piknik için en fazla tercih ettiği parkımız olan Sıklık tabiat parkımızı yine halkımızın daha güvenli vakit geçirmesini sağlamak maksadıyla bir süreliğine hizmete kapatıyoruz. Bu süre zarfında parkımızda öncelikle detaylı dezenfekte ardından da bit ve yabani ot ilaçlaması işlemlerini uygulayacağız. Son olarak da kameriye ve çocuk oyun gruplarındaki yıpranmaları giderip parkımızı daha güvenilir ve sağlıklı bir şekilde yeniden halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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