Kaymakam Eligül’den koronavirüs denetimi

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarda denetim yaptı.

Pazarda esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Eligül, kalabalık ortamların virüsün yayılma hızını artırdığına dikkat çekerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için çağrıda bulundu.

Pazar yerlerinde tedbirlere büyük oranda uyulduğunu ancak buna rağmen özellikle Çarşamba günleri ilçede aşırı bir kalabalık oluştuğunu hatırlatan Eligül, “Ne yazık ki sosyal mesafe kuralları ihlal ediliyor. Biz daha önce Çarşamba pazarını Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yoğunluk oluşmaması için haftanın üç gününe çıkardık ancak yine de Çarşamba günü harici pazara gelen olmadı. Eğer bulaşma riskini artıran bu durum devam eder ve vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etmezlerse Çarşamba Pazarını kapatma dahil her türlü tedbiri alabiliriz” dedi.

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