Osmancık'ta eğitim kurumları toplantısı yapıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde 20202021 eğitim öğretim yılı eğitim kurumu müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 20202021 Öğretim yılı İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu toplantısı bugün İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci başkanlığı'nda Öğretmenevi toplantı salonunda yapıldı.
İlçe Kaymakamı Ayhan Akapay’ın da bir bölümüne katıldığı toplantıda ilçedeki tüm eğitim kurumu müdürleri ile yeni öğretim yılına dair hazırlıklar, YKS ve YGS sınavlarının değerlendirmesi, eğitimde başarının artırılması için yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler gibi eğitim öğretime dair konular görüşüldü.
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