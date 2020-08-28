Köylüler yollarının asfaltlanmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylüler yollarının asfaltlanmasını istiyor

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yağsiyen köyü sakinleri, yıllardır yaşadıkları köyün yol sorununun çözülmesini istediler.

Köylüler yollarının asfaltlanmasını istiyor

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Yağsiyen köyü sakinleri, yıllardır yaşadıkları köyün yol sorununun çözülmesini istediler.
Osmancık ilçesine bağlı Yağsiyen köyünün 9 mahallesinde yaşayan vatandaşlar, yıllardır yaşadıkları yol sorununun çözüme kavuşturulmasını istiyorlar. 12 mahallesi bulunan köyde 9 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bozuk olduğunu anlatan vatandaşlar, acil durumlarda hastalarını hastaneye götürmekte zorluk çektiklerini ifade ettiler. İHA’ya konuşan Yağsiyen Köyü Muhtarı Mustafa Çalışkan, yolları köstebek yuvasını andıran köylerinin kurulduğu günden bu yana hiç asfalt yüzü görmediğini belirterek, köylerinin birçok güzelliklere sahip olduğunu ancak yolların bozuk olması yüzünden akrabaları dahil neredeyse hiç kimsenin kendilerine uğramadığını söyledi. Kış mevsiminde yollarının devamlı kapandığını dile getiren Çalışkan, yetkililere seslenerek köyün ulaşım sorununun çözülmesini talep etti. Ticari taksicilik de yapan Çalışkan, asfaltsız olan yol nedeniyle 78 ayda bir aracının lastiklerini değiştirmek zorunda kaldığını belirterek, ”Hastamız olduğunda köye ambulans istendiğinde bile hangi parçada hasta olduğunu bu yoldan dolayı bilemediğinden çoğu zaman taksimle önden giderek onlara rehberlik yapıyorum. Benim rehberliğimle gidip hastayı alıyorlar” dedi.

"Köye 100 bin lira yatırım yaptım, hayvanlarıma veteriner bulamıyorum"
Korona virüs nedeniyle yaşadığı Antalya’dan köyüne yerleşerek yatırım yaptığını belirten Ahmet Soluğan, “Ben buraya Antalya’dan köyüm diye geldim, 100 bin lira yatırım yaptım. Korona virüs dolayısıyla gelip yerleştiğim köyümde ne yapabilirim diye düşündüğümde 100 bin lira masraf ederek hindi çiftliği kurdum ama ne ilaç, ne yem alıp gelemiyorum, köye veteriner getiremiyorum. Götürüp pazara satamıyorum. Burada yaşayan insanlar ya hayvancılık yapıyor ya da tarımla uğraşıyor. Ulaşım sıkıntısı malum, ne ektiğini, biçtiğini götürüp değerlendirebiliyor ne de bir hayvanı istediği zaman götürüp pazara satabiliyor” diyerek asfalt sorununun çözüme kavuşmasını istedi.

"100 haneli köyde yaklaşık 280 kişi yaşıyor”
20142019 yılları arasında köy muhtarlığı yapan Bektaş Köse de 10 kilometre asfalt sözünün 2 kilometresinin yapıldığını belirterek, “Köyümüzün 12 mahallesi, 100 hanesi ve yaklaşık 280 nüfusu var. 2018 yılında 10 kilometre asfalt programa alınmıştı. Bunun 2 kilometresi yapıldı, geri kalanı yapılmadı. Biran önce yapılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmancık'ta eğitim kurumları toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Osmancık'ta eğitim kurumları toplantısı yapıldı
Kaymakam ve Başkan vatandaşları korona virüse karşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam ve Başkan vatandaşları korona virüse karşı ...
Ecel sandalye'de yakaladı
YEREL HABERLER Ecel sandalye'de yakaladı
Sungurlu MYO en fazla tercih edilen okullar arasına girdi
YEREL HABERLER Sungurlu MYO en fazla tercih edilen okullar arasına ...
Vatandaşlar siper oldu, itfaiye ekipleri kurtardı Şarampole devrilen otomobilin ters dönmemesi için vatandaşlar seferber oldu Talihsiz sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar siper oldu, itfaiye ekipleri ...
Kaymakam Eligül’den koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Eligül’den koronavirüs denetimi
Kırkdilim-Laçin yolu 1 Eylül’de tekrar faaliyete geçecek
YEREL HABERLER Kırkdilim-Laçin yolu 1 Eylül’de tekrar faaliyete ...
Sıklık tabiat parkı bakım çalışması için kapatıldı
YEREL HABERLER Sıklık tabiat parkı bakım çalışması için kapatıldı
Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı (2)
YEREL HABERLER Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, ...
ÇESOB Başkanı Gür'den Aşgın'a teşekkür
YEREL HABERLER ÇESOB Başkanı Gür'den Aşgın'a teşekkür
Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 1 yaralı
Çorum Kalesi yapı işgalinden kurtuluyor
YEREL HABERLER Çorum Kalesi yapı işgalinden kurtuluyor
Çorum’daki Covid-19 servisi görüntülendi Hastalık riskine rağmen sağlık çalışanları hayat kurtarmak için özveriyle çalışıyor Serviste yatan hastalara psikolojik destek veriliyor
YEREL HABERLER Çorum’daki Covid-19 servisi görüntülendi Hastalık ...
Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı
YEREL HABERLER Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, ...
Birlikte yaşadığı adam tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı Annesinin bıçaklandığı işyerinin önünde gözyaşı döken çocuğun feryatları yürek dağladı Polislerden annesinin ayakkabısını isteyen çocuk: “Nereye gittin annem, beni niye bıraktın” “Siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun”
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı adam tarafından bıçaklanan kadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X