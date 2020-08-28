Annesi bıçaklanınca polislere, 'kadınları koruyun' diyerek ağlayan Duhan´a destek



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, dini nikahlı eşi Rıfat Aslaner (51) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Gülten K.´nin (37) tedavisi sürerken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, oğlu Duhan A. (9) için harekete geçti. Polislere 'Siz siz olun kadınları koruyun' diyen Duhan A.'ya, annesinin bıçaklanması sonrası sosyal, psikolojik ve ekonomik destek ile sağlık tedbir kararı uygulanmasına başlandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gülten K., bir süredir ayrı yaşadığı Rıfat Aslaner ile görüşmek için çalıştığı pide fırınına geldi. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Rıfat Aslaner, Gülten K.'yi göğüs, kol ve kasık bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülten K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Rıfat Aslaner ise sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

`BİR ABLA GELSİN, ANNEM GİBİ SARILAYIM´

Öte yandan annesinin bıçaklandığını öğrenen Duhan A., polislerin yanına giderek ''Ne olur en azından annemin ayakkabılarını bana verin. Siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun, ne olur. Bir abla gelsin, ona annem gibi sarılayım'' diye gözyaşı döktü. Astım bronşit hastası olduğu öğrenilen çocuk, bir süre sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

DUHAN´A SOSYAL, PSİKOLOJİK DESTEK

Göğüs, kol ve kasık bölgesinden bıçakla yaralanan kadının hastanedeki tedavisi sürerken, yaşananlara tanık olan oğlu Duhan A. ve kardeşi, annesinin akrabalarına teslim edildi. Duhan A.´ya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince alınan karar kapsamında; sosyal, psikolojik ve ekonomik destek ile sağlık tedbir kararı uygulanmasına başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü de sağlık tedbir kararı kapsamında Duhan A.'nın bedensel ve ruhsal sağlık durumunu takip etmek üzere çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-08-28 14:18:17



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