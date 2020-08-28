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Çorum Belediyesi'nden 733 esnafa 370 bin TL’lik destek

İHA

Çorum Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın yanında yer almaya devam ediyor. Belediye, bu kez de Türkiye'de çok az sayıdaki belediye tarafından uygulanan bir yöntemle 733 taksci, minibüsçü ve servisçi esnafının 2020 ve 2021 yılı için belirlenen 370 bin TL'lik güzergâh izin belgeleri, yıllık çalışma ruhsatı ve vize ücretlerini almayacak.

Çorum Belediyesi'nden 733 esnafa 370 bin TL’lik destek

Çorum Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın yanında yer almaya devam ediyor. Belediye, bu kez de Türkiye’de çok az sayıdaki belediye tarafından uygulanan bir yöntemle 733 taksci, minibüsçü ve servisçi esnafının 2020 ve 2021 yılı için belirlenen 370 bin TL’lik güzergâh izin belgeleri, yıllık çalışma ruhsatı ve vize ücretlerini almayacak.
Çorum Taksiciler, Minibüscüler ve Servisciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli ile oda yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'nı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.
Çorum esnafının her şeyin en güzeline layık olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Aşkın, Esnafın içerisinden gelen bir Belediye Başkanı olarak tüm esnafla birlikte Çorum’a hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarının altını çizerek “11 Mart’ta ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte özellikle esnafımız çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Bu esnaf gruplarımızdan bazıları da taksici, minibüsçü ve servisçi esnafımız. Okullarımız kapalı olduğu için servisler ve minibüsler çalışmıyor. Yaptığınız bu fedakarlığın da bizler farkındayız. Bizim de belediyeler olarak gelirlerimizde önemli oranda düşüşler olmasına rağmen esnafımıza ve hemşehrilerimize destek olmaktan kendimizi alıkoyamayız. Her zaman milletimizin, esnafımızın yanındayız. Bu kararımızın diğer belediyelerimize de örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

'Pandemi sürecinde her zaman esnafımızın yanında olduk'
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’de ilk vakanın görülmeye başladığı günden itibaren Çorum Belediyesi olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek Çorum esnafını hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi.
Başkan Aşgın, “Ramazan Ayı içerisinde işyerini zorunlu olarak geçici süreyle kapatan esnafımıza 250 TL’lik hediye çeki dağıttık. Belediyemizin kiracısı olan esnafımızdan 3 ay boyunca kira almadık. Talep eden tüm esnafımızın iş yerlerini dezenfekte ettik. Şimdi de bu süreçten en fazla etkilenen esnaf gruplarımızdan olan taksici, minibüsçü ve servisçi esnafımıza yönelik önemli bir çalışma daha gerçekleştiriyoruz. Aldığımız bu karar 733 esnafımızı ilgilendiriyor. Bu 733 esnafımıza toplamda 370 bin TL’lik maddi destekte bulunuyoruz. M Plakalar için 2020 yılına ait güzergâh izin belgesi, yıllık çalışma ruhsatı vize ücretini, T Plakalar için 2020 yılına ait yıllık durak ve işaret levha katılım ücreti, çalışma ruhsatı izin belgesi ile S Plakalar için 2021 yılına ait güzergâh izin belgesi ve yıllık çalışma ruhsatı vize ücretlerini almayacağız.” diye konuştu.
Çorum esnafının daha fazlasını hak ettiğinin altını çizen Başkan Aşgın, “Bu süreçte elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah bundan sonra da daha fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Esnaf dostu, hemşehrilerimizin dostu bir belediye olarak bundan sonra da tüm esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

'Tüm esnafımız adına şükranlarımızı sunuyoruz'
Çorum Taksiciler, Minibüscüler ve Servisciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yaptığı teşekkür ziyaretinde Çorum esnafı olarak Çorum Belediyesi’ne müteşekkir olduklarını söyledi.
‘Taksici, servisçi ve minibüscü esnafımız adına bu zor dönemde hep bizlerin yanında yer aldığınız için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanan Gayretli, “Ramazan ayında bizlere yönelik yardım çekleri ile yanımızda yer aldınız. Şimdi de esnafımızın talepleri doğrultusunda esnaf dostu bir belediye başkanı olarak güzergâh bedelleri, işgaliye bedellerini almama kararı aldınız. Bu nedenle tüm esnafımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Allah’ın izniyle el ele vererek, sosyal mesafeye uyarak pandemi sürecini atlatacağız. Bu süreçte sizlerden her konuda büyük destekler alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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