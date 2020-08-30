İskilip’te bir mahalle karantinaya alındı

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Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Dereseki köyü Kargın mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kargın mahallesinde korona vaka sayılarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından hastalığın diğer yerleşim birimlerine yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün süreyle karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Tedbirleri yerinde görmek için karantina bölgesine giden Kaymakam Muharrem Eligül, "Bu süreçte jandarma personelimiz tarafından 24 saat esasına göre muhtarımız ile beraber mahallenin giriş çıkışları kontrol edecek. Vatandaşlarımızdan alınan kararlara uymalarını ve görevlilere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

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