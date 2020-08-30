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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ Osmancık 3.etap kuraları çekildi

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesine Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 3'üncü etap konutlarının hak sahiplerini belirleme kurası Korona virüs nedeniyle internetten canlı olarak yapıldı.

TOKİ Osmancık 3.etap kuraları çekildi

Çorum’un Osmancık ilçesine Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 3’üncü etap konutlarının hak sahiplerini belirleme kurası Korona virüs nedeniyle internetten canlı olarak yapıldı.
Yatay Şehirleşmeyle 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan Osmancık EsentepeŞenyurt 3 etap 218 konut için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2+1 118 konut ve 3+1 100 konut için başvuru yapan vatandaşlar konut belirleme kura çekilişini heyecanla beklerken Korana virüs salgını tedbirleri kapsamında kura çekilişi vatandaşların katılımı olmadan noter huzurunda yapıldı.
Bodrum katlarında mescit, sığınak ve kapıcı dairesi bulunan fore kazık sistemi kullanılarak yapılan konutların kura sonuçları, saat 11.00 itibariyle açıklanmaya başlandı. 2+1 konutlarda 118 konut için 131 başvuru bulunurken projeye ilk başvuru yapan 100 vatandaşa öncelik tanınıp konut belirleme kurası yapıldı. Kalan 18 konutun hak sahipleri 31 başvuru içerisinden belirlenip kalan başvurular yedek olarak çekildi. 3+1 konutlarda 100 konut için 115 başvuru bulunurken projeye ilk başvuru yapan 82 vatandaşa öncelik tanınıp konut belirleme kurası yapıldı. 18 konutun hak sahipleri ise 33 başvuru içerisinden belirlenirken kalan başvurular yedek olarak belirlendi. Kura çekilişleri Ankara 15’nci noterliği denetiminde yapılırken, çekiliş sonuçları noter onayından sonra TOKİ’nin resmi internet sayfasından ilan edilecek.
'218 konut ihalesi 19 Ağustos’ta gerçekleştirildi'
Osmancık Şenyurt 3’üncü etap 218 konut, 1 ticaret merkezi inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 19 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.00’da gerçekleştirilmişti.
Osmancık’ta Belediye Kültür Merkezi´nde Haziran 2017 tarihinde yapılan kura çekimi ile Şenyurt Mahallesine yapılmaya başlanılan TOKİ konutları için hak sahipleri belli olmuştu.
Şenyurt Mahallesi´nde yapılmaya başlanılan TOKİ konutlarından 3+1 dairelere 374, 2+1 dairelere ise 479 olmak üzere 853 kişi başvuru yapmıştı.

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