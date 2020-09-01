Husumetlisi ile karşılaştığı terminalde pompalıyla ağır yaralandı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da otobüs terminalinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan Onur Osman Ş. (22), ağır yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde kentteki çevre yolu üzerindeki şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Onur Osman Ş. (22) ve arkadaşı Umut F. (18), daha önce aralarında husumet bulunan Hakan K. (41), eşi Esra K. (34) ve oğlu Ö.C.K. (17) ile karşılaştı. İki grup arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada taraflardan birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu, Osman Ş, bacağından yaralandı. Yaralı halde, arkadaşı Umut F. ile kaçmaya çalışan Osman Ş., kovalamaca sırasında pompalı tüfekle ikinci kez açılan ateş sonucu da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Onur Osman Ş, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hasanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Osman Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin, Hakan K., eşi Esra K. ve oğlu Ö.C.K. olduğunu belirledi. Yakalanarak, gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak için karakola götürüldü. Öte yandan, hastanede tedavisi süren yaralı Onur Osman Ş'nin, 2015 yılında çıkan kavgada, Hakan K. ve oğlu Ö.C.K'yı silahla yaraladığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-09-01 11:38:45



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