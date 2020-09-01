Sungurlu'da trafik kazası, 1 yaralı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde el frenini çekmeyi unutan sürücü, geri kaçan aracının kapısına sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şekerpınar Mahallesi 10. Cadde üzerinde meydan geldi. Aracının el frenini çekmeyi unutan sürücü Emin Motor, aracının kapısı açık olduğu için kapı ile park halindeki aracın arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 sağlık ekipleri ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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