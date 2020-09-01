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Sivas’tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile oğlu Osmancık’a ulaştı

İHA

Sivas’tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile oğlu Osmancık’a ulaştı

Sivas Kongresi’nin 101’inci yılı etkinlikleri kapsamında, Kızılırmak’ın doğduğu Sivas’tan başlayıp Karadeniz’e döküldüğü Samsun’a kadar rafting botuyla yolculuğa çıkan Erdal Orhan Çakırer (55) ve oğlu Muhammed Çakırer (25), Çorum’un Osmancık ilçesine ulaştı.
Sivas Kongresi’nin 101’inci yılı etkinlikleri kapsamında, Sivas’ta yaşayan Erdal Orhan Çakırer ve oğlu Muhammed Çakırer, 25 Ağustos’ta rafting botu ile Kızılırmak üzerinden Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Çorum ve son olarak Samsun’a gitmek üzere yola çıktı. Baba oğul Kızılırmak’ta devam eden yolculukları kapsamında bugün Çorum’un Osmancık ilçesine ulaştı.
Kızılırmak Nehrinde yaklaşık 1500 kilometre kürek çekerek, Sivas Kongresi’nin 101’inci yıl dönümü olan 4 Eylül’de Samsun’da olmayı planlayan baba ve oğlu Kızılırmak’ın Osmancık geçişindeki bazı bentlerde sıkıntılı yol alırken ikiliye ilçede görev yapan muhabirler yardımcı oldu.
Sivas Valiliği, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destekleri ile botla kürek çekerek Kızılırmak Nehrinden yol alan ve Koyun Baba Köprüsü ayaklarında mola veren baba ve oğlunu burada ilçe belediye başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Gençlik Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ve vatandaşlar karşıladı. Erdal Orhan Çakırer, Sivas Valiliği adına, taşıdığı tabloyu Çorum Valiliği’ne verilmek üzere Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e teslim ederken belediye başkanı Ahmet Gelgör’de ilçede yetişen Osmancık pirincinden taktim etti.
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Baba Çakırer, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek,"Sivas’ta 4 Eylül etkinlikleri kapsamında 25 Ağustos’ta yola çıktık. Cumhuriyetin kurulmasında önemli rol oynayan Milli Mücadele’nin başladığı 4 Eylül kongrelerini Türkiye’ye anlatmak, Türkiye’deki herkesin buna nasıl canı gönülden dahil olduğunu görmek için yola çıktık. Zorlu bir yolculuk olduğunu biliyoruz. Ama böyle gittiğimiz yerlerde karşılandığımızda yorgunluğumuzun hepsi geçiyor. Bizim buradaki amacımız Sivas’tan Karadeniz’i birbirine bağlayan Kızılırmak üzerinden Karadeniz’e gitmek. Bir bağ ve farkındalık oluşturarak 4 Eylül’ü herkese anlatmak istiyoruz. 4 Eylül ruhunu, 4 Eylül’de neler yaşandığını Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasındaki önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki zamanda inşallah Erzurum’daki başlayan bir sistemle devam edeceğiz. Osmancık’ta olmaktan çok mutluyum. İnşallah ileride ailemi alıp geleceğim buralar çok güzel, göstermek isterim. Çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Sanki evimizde gibiyiz, Türkiye’nin her yeri evimiz gibi” dedi.

“Kızılırmak nehrini kürek çekerek ilk biz geçmeye çalışıyoruz”
Daha önce Kızılırmak üzerinde kürek çekerek 1500 kilometre yol kat eden olmadığını belirten Erdal Orhan Çakırer de, “Kızılırmak Nehri’ni kürek çekerek ilk biz geçmeye çalışıyoruz. Ama keşke bir motor olsaydı onunla geçseydik daha kolay olurdu. Onu da bu gün burada öğrendik. Çünkü ilçe geçişinde bentler varmış, biraz oralarda geçmekte zorluk çektik. Ama inşallah 4’ünde bitireceğiz. Ondan sonra bol bol dinleneceğiz” şeklinde konuştu.
Muhammed Çakırer ise böyle bir projede babası ile birlikte yer almanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, "Etap zorlu ama güzel zevkli bir yolculuk oluyor. İnşallah 4 Eylül’de SamsunBafra’da çıkışımızı sağlayacağız. Bu serüveni bitirmiş olacağız” diye konuştu.

“Kızılırmak nehri Türkiye’de doğup Türkiye’de dökülen en uzun ırmak”
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kızılırmak Nehrinin Türkiye’de doğup Türkiye’de dökülen en uzun nehir olduğunu belirterek, “Bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice yüzyıllar Cumhuriyetimiz baki kalır. Bizden sonraki nesillerde bu bayrağı taşır, taşıyacakta” diyerek baba ve oğluna Osmancık pirinci ikram etti.
İlçe Gençlik Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz ise Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay adına baba ve oğlunu tebrik ederek kalan yolculukları için başarı diledi.

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