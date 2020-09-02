Bu bahçedeki her şey helal

Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Bingöl, meyve bahçesine çevirdiği arazisine 'yemek helal' yazısı astı.
Basmakçı köyünde yaşayan ve hayırseverliğiyle tanınan Ali Bingöl, bahçesinde domates, biber, salatalık, kavun yetiştirmeye başladı. Yoldan gelip geçenlere yetiştirdiği ürünleri ücretsiz olarak ikram eden Bingöl, ayrıca bahçe duvarına da 'sebzeleri yemek helal' yazısı astı.
Arazisine dağdan su getirerek bahçeyi kurduğunu dile getiren Ali Bingöl, “Burasını hayır amaçlı yaptım. Yoldan gelip geçen vatandaşlar gönül rahatlığı ile sebzelerden yiyebilir. Yiyene sebzeler helaldir" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.