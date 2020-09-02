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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aşgın, Zabıtaların haftasını kutladı

İHA

Başkan Aşgın, Zabıtaların haftasını kutladı

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Zabıta teşkilatının 194. kuruluş yıl dönümü nedeniyle zabıta personeliyle bir araya geldi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda zabıtanın büyük bir özveriyle görev yaptığını ve çok önemli bir görevi icra ettiğini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Özellikle Korona virüsle mücadele kapsamında bir çok kurumumuz çok güzel çalışmalara imza attı. Sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlıklarla çalıştılar, şehitler verdiler. Hala da bu azim ve kararlılıkla çalışıyorlar. Zabıtamız da alınan tedbirlerin uygulanması noktasında, özellikle Korona virüs tedbirlerinin uygulanması noktasında çok hayati öneme sahip görevleri yerine getiriyor. Bu anlamda da büyük fedakarlıklarla 24 saat esasına göre gece gündüz çalışıyor.” dedi.
Zabıtanın sürekli halkla iç içe olduğunu, her yerde zabıtanın yer aldığını belirten Başkan Aşgın, “Bu anlamda da şuan rahatsızlığı devam eden zabıtadaki arkadaşlarımıza Allah’tan şifa diliyorum. Tekrar 194. kuruluş yıl dönümüzü gönülden tebrik ediyorum. Rabbim ailenizle mutlu huzurlu bir yaşam sizlere nasip etsin. Şehrimizde de bu mutluluk ve huzur devam etsin.” diye konuştu.
Daha sonra Zabıtanın kuruluşunun 194. Yılını nedeniyle hazırlanan pasta kesildi. Programda Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da hazır bulundu.

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