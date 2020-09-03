Köy halkı mahalle olmak için referanduma gidiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çiftlik köyü muhtarı, ilçeye mahalle olmak için 13 Eylül pazar günü referandum yapılacağını belirtti.

Çiftlik köyü muhtarı Taki Sertkaya, köye yapılan bin 200 kişilik T tipi, 400 kişilik Açık Ceza İnfaz Kurumu inşaatının tamamlandığını belirterek, köy nüfusunun büyük oranda arttığını dile getirdi.

İlçeye 8 kilometre mesafede bulunan köyde 30 hanede 87 kişinin yaşadığını söyleyen Muhtar Sertkaya, cezaevinin hizmete girmesiyle köy nüfusunun şuanda 271 olduğunu söyledi.

İhtiyar heyeti ve köy halkı ile toplanarak, belediye imkanlarından yaralanmak için ilçe merkezine mahalle olarak bağlanmanın doğru olacağını düşündüklerini söyleyen Sertkaya, “Köy halkının büyük çoğunluğunun kararı ile referandum kararı alındı ve referandum 13 Eylül 2020 Pazar günü yapılacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.