Otomobil tarlaya uçtu : 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza SungurluÇorum yolunun 4. Kilometresinde meydana geldi. Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Cuma Akyıldız yönetimindeki 06 AV 1229 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Şerife Akyıldız yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla önce Sungurlu Devlet Hastanesi’ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.