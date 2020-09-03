Jandarma’dan kaçak içki operasyonu Operasyonda bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi

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Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda bin 400 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı bir köyde kaçak alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bin 200 litre şarap (fermente içki), 200 litre rakı (distile içki), 50 kilo anason ile 1 adet distilasyon sistemi ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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