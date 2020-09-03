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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungurlu’da tandırlık yangını

İHA

Sungurlu’da tandırlık yangını

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangında tandırlık kül oldu.
Edinilen bilgilere göre yangın Hacettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Vargeloğlu’na ait evin tandırlık kısmında öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahibi ve komşuları Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çıkan yangında tandırlıkta büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.

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