Zabıta personeline pastalı kutlama

Sungurlu Belediye Başkan yardımcıları Bahri Sezen ve Mükremin Dağaşan, Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan zabıta Müdürlüğüne bağlı personellerin zabıta haftasını pasta keserek kutladı.

Programa iş yoğunluğu sebebiyle katılamayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Zabıtalarımızın üstlendiği sorumluluk, gayret, özveri ve çaba elbette her türlü takdirin üzerindedir. Yerel hizmetlerin en küçük bir aksaklık yaşanmadan yürütülmesi ve kamu düzeninin sağlanması gibi önemli bir misyonu üstlenmiş olan Zabıta teşkilatının, yerel yönetimlerin en stratejik birimlerinden biridir. Belediye hizmetlerinin icra ediliş sürecinden takip ve kontrolüne, ticari faaliyet alanlarının denetiminden halk sağlığının korunması ve kamu düzeninin sağlanmasına varıncaya kadar çok geniş bir sorumluluk sahası bulunan zabıta teşkilatı, yerel yönetimlerin çok kıymetli bir parçası, adeta omurgasıdır. Bu teşkilatın faaliyette bulunduğu her yerleşim merkezi gibi, Sungurlu’da da ekiplerimiz büyük bir gayret, özveri ve itina ile görevlerini sürdürmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194’üncü yılını kutluyor, Belediyemizde görev yapan tüm Zabıta kardeşlerime başarı, huzur ve esenlikler diliyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.