Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Yaprak KOÇERHüseyin KALAYYusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM ve Sinop arasında kalan ormanlık alanda, dün akşam başlayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesinin Yalman köyü arasındaki ormanlık alanda, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Çorum ve Sinop'taki Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için dün müdahaleye başlayan ekipler, 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan; arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum
2020-09-04 11:49:03
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