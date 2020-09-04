Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

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Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan istihbari çalışmalar sonucunda narkotik timleri Çorum'un Alaca ilçesi'nde düzenledikleri operasyonda 1 kilo 150 gram esrar maddesi ile 1 adet tüfek ele geçirdi. Olayla ilğili olarak gözaltına alının iki zanlı haklarında düzenlenen adli evraklar ile sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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