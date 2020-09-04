Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (3)



ÇORUM VALİLİĞİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA

Çorum Valiliği, Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan ve havadan ve karadan müdahale edilen yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yaklaşık 25-30 hektarlık alanda başlayan yangının kontrol altına alınması için gece boyu çalışma yapıldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren devam eden yangın, rüzgarın da etkisi ile Sinop ili bölgesine doğru büyüyerek, devam etmiş ve şu ana kadar yaklaşık 80-90 hektarlık ormanlık bölge yanmıştır. Genel olarak Çorum ili sorumluluk sahasında yangının başlaması ile beraber yaklaşık 20-25 hektarlık bir alan yanmış, sorumluluk bölgemizde halihazırda yanan bir saha bulunmamakta ve soğutma çalışmalarına devam edilmekte olup, yangın Sinop ili sorumluluk bölgesinde devam etmektedir. Halen bölgede takviye ekiplerle birlikte 2 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, 23 arazöz, 16 iş makinesi-araç ile toplam 82 kişi ile söndürme çalışmalarına devam edilmektedir."DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2020-09-04 17:11:36



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