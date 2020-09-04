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Çorum Ziraat Odası'ndan sertifikalı tohum üretimini Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan; "Üreticimiz her şeyin en iyisine layık"

İHA

Çorum Ziraat Odası'ndan sertifikalı tohum üretimini Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan; "Üreticimiz her şeyin en iyisine layık"

Çorum Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odası ile birlikte sertifikalı tohum üretimini gerçekleştirdi.
Çorum Ziraat Odasının ürettiği sertifikalı arpa tohumları yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, "Geçen yıl orjinal kademe tohum getirterek sözleşmeli ekim yapıldı. Bu arpa tohumları titiz bir şekilde eleme ilaçlama çuvallama işlemleri yapılarak hazır hale getirildi. İlk etapta 3 çeşit arpa tohumu yetiştiren Ziraat Odası ileriki yıllarda buğday ve farklı tohumları da sertifikalandırarak üreticisinin hizmetine sunmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.
Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, "2 yıl içinde titiz bir çalışma yaparak ilk etapta arpa tohumu üretimi ile sektöre girmeyi hedefledik. Amacımız yem sektöründe önemli bir yeri olan arpa tohumu yetiştirerek üreticilerimizin sertifikalı tohum ihtiyacını karşılamaktı. İlimizde sertifikalı tohum kullanım oranının yüzde 10 olduğunu düşünürsek bu rakamı yüzde 50'nin üzerine çıkarabilmektir." dedi.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'da, "Biz bir çiftçi örgütü olarak çiftçilerimizin önünü açarak kaliteli üretim yapmalarını sağlamalıyız. Oda olarak sertifikalı tohum üretmeden önce fikir aşamasında Tarım Orman İl Müdürümüz Orhan Sarı ile birlikte neler yapmamız gerektiği hakkında bir yol haritası belirledik. İlk etapta kontrollü bir şekilde arpa tohumu üretme noktasında mutabık kaldık. Ziraat Odaları Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’la konuyu paylaştık. Genel başkanım her konuda Çorum Ziraat odasını destekleyeceğini söyledi. Sonra Valimize konuyu aktardık. Valimiz her türlü desteği vereceğini, bu konunun ülkemiz için ve Çorum için çok önemli olduğunu belirterek Valilik olarak bu projeye desteğinin sınırsız olduğunu söyledi. Son olarak TBMM Tarım Orman Komisyon üyesi ve Ziraat Mühendisi olan Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a projeyi söylediğimizde bunun çok önemli bir proje olduğunu, üzerime ne düşüyorsa her zaman varım, kaliteli tohum üretmek ayrıca Çorum Ziraat Odası'nın bu işi yapması bizi onure eder dedi. 2 yıl önce başlattığımız bu çalışmanın ilk meyvelerini şimdi aldık. Çorum insanının ve Çorumlunun müteşebbis ruhunun fırsat verildiği zaman neler yapabileceğini görüyoruz. Pandemi döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğunu, üretimin önemini gördük. Biz çiftçi olarak üretmeye mecburuz, fakat kaliteli tohum kullanarak birim alandan daha fazla verim almaya gayret göstermeliyiz. Bize desteği olan kişi kurum ve kuruluşlara Çorum çiftçisi adına şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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