Osmancık’ta koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda ’Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganıyla Osmancık genelinde denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda, koronavirüs salgınına karşı denetimler sürerken, Çorum’un Osmancık ilçesinde Çorum Vali Yardımcısı Osmancık Kaymakam Vekili Yavuz Akyol, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bayram Çalışkan, Emniyet Müdür V. Burak Gülcan, İlçe Jandarma Komutan V. Yakup Kara, İlçe Sağlık Müdür V. Dr. Eda Tuğçe Şimşek, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve İlçede oluşturulan denetim ekipleri tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde bu gün genel denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Vekili Yavuz Akyol, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığı, salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

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